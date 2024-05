Arrestato 54enne per atti persecutori

(Di martedì 7 maggio 2024) Nella giornata del 4 maggio scorso, la squadra Volanti della Polizia di Stato è intervenuta in seguito alla segnalazione di un uomo che si trovava all’interno della propria autovettura nei pressi di un negozio. Gli agenti hanno identificato il soggetto sulla base della descrizione fornita dalla richiedente, impiegata presso il suddetto negozio, che lo aveva denunciato per ripetuti episodi di molestie e persecuzioni. Dai successivi accertamenti in Questura è emerso che i due si erano conosciuti alcuni mesi prima e avevano iniziato a frequentarsi come amici, ma l’uomo aveva sviluppato un morboso interesse nei confronti della vittima. Nonostante lei avesse chiaramente espresso la volontà di interrompere il rapporto di amicizia, l’uomo aveva continuato a molestarla con telefonate, messaggi di contenuto sessuale e minacce. In più occasioni, la vittima lo aveva avvistato sotto casa o sul ...

La Polizia di Stato arresta un 54enne per atti persecutori - La Polizia di Stato arresta un 54enne per atti persecutori - Arezzo, 7 maggio 2024 – Nella giornata del 4 maggio, gli operatori di Polizia della squadra Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un uomo all’interno della propria autovettura ...

Parma, ergastolano in semilibertà tenta di uccidere la compagna - Parma, ergastolano in semilibertà tenta di uccidere la compagna - Una 54enne è stata vittima di una cruenta aggressione da parte ... stazione di servizio di Badia al Pino in prossimità del casello di Arezzo. L'uomo è stato arrestato, oltre che per l'evasione, anche ...

Taranto: nel weekend due arrestati per spaccio di sostanza stupefacente - Taranto: nel weekend due arrestati per spaccio di sostanza stupefacente - Taranto: nel weekend due arrestati per spaccio di sostanza stupefacente. Un 39enne è finito ai domiciliari mentre un 53enne in carcere. #taranto #cronaca #antispaccio ...