Another Crab’s Treasure - Recensione – parodia o Soulslike vero e proprio?

(Di martedì 7 maggio 2024)è stata una sorpresa inaspettata. Infatti, è uno deipiù fedeli mai realizzati nelle atmosfere e nei toni del mondo di gioco e dei suoi abitanti. Tuttavia ha anche un improbabile protagonista Paguro dall’anima evidentemente votata alla. Attenzione a non sottovalutarlo: il videogioco dello studio Aggro Crab (da non confondere con il nome del gioco, il team ci tiene molto!) ha suscitato immediato interesse in tutti i fan di Miyazaki e From Software, che di trailer in trailer hanno visto crescere un progetto ambizioso, divertente e totalmente nelle loro corde. La disponibilità dal d1 su Xbox Game Pass non è stata che il sugello di un successo Indie che forse nemmeno gli stessi sviluppatori si aspettavano, ma che per quanto ci riguarda è più che meritato. Successo ...

