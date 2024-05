Andrea Costa - credici A Livorno per il riscatto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Il ritmo frenetico dei playoff incombe e per l’è già tempo di ritornare in campo. C’è la sconfitta di gara uno dei quarti da mettersi in fretta alle spalle e buttarsi già con la testa e con le gambe su gara due, con i biancorossi in campo alle 21 (arbitri Occhiuzzi e Andretta) ancora al PalaMacchia diper provare a rovinare ancora una volta i piani della Pielle, forte dell’1-0. Con sole 48 ore di tempo per rifiatare c’è da fare i conti con la condizione fisica di un gruppo con le rotazioni ridotte e che rischia di avere fuori causa Alex Ranuzzi per una botta alla schiena rimediata domenica. "Purtroppo Alex non sta bene e dovremo valutare la sua situazione ora per ora decidendo a ridosso della partita se sarà in grado di giocare o meno – dice coach Emanuele Di Paolantonio a –. Parliamo di un giocatore fondamentale ...