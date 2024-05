Anaao Assomed - ' intramoenia non è responsabile di liste attesa'

(Di martedì 7 maggio 2024) Milano, 7 mag. (Adnkronos Salute) - "Mentre siamo in pieno accordo con il presidente dell'Iss sulla necessità di aprire alle carriere dei dirigenti medici falcidiate da anni di disinvestimenti, non siamo affatto d'accordo quando addita l'attività libero professionalequaledelle odiosedi. Vogliamo precisare al dottor Bellantone che la prima fa leva sulla disponibilità del singolo medico, le seconde sono un problema strutturale che dipende da molteplici fattori, in primis dalla carenza di personale. Insistere su questo legame, inoltre, rischia di deteriorare ulteriormente il rapporto medico paziente". Così Pierino Di Silverio, segretario nazionale di, commenta le dichiarazioni del presidente dell'Istituto superiore di sanità, Rocco ...

