Altro incidente d' auto per M' Baye Niang dell' Empoli - l' attaccante si è schiantato contro due veicoli in sosta

nuovo incidente d’ auto per il calciatore dell’Empoli M’Baye Niang . Secondo la ricostruzione dell’Ansa, l’attaccante francese è rimasto coinvolto – nella serata di lunedì 6 maggio – in un incidente stradale sulle vie della cittadina toscana. Il ...

