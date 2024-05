Allarme cyberbullismo da prevenire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Razzante* In Europa, secondo quanto rivelato dal recente rapporto “Health Behaviour in School-aged Children“ (HBSC) condotto dall’Ufficio Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il fenomeno delsta assumendo proporzioni preoccupanti. Un adolescente su sei, compreso tra gli 11 e i 15 anni, ha riferito di essere stato vittima di. Ancora più preoccupante è il fatto che circa il 12% degli adolescenti si è reso responsabile di tali atti. Questi dati rivelano un aumento significativo deltra i giovani adolescenti, sia come vittime che come aggressori; ed evidenziano la necessità di strategie mirate per proteggere il benessere mentale ed emotivo dei più giovani. In verità l’Italia sembra avere numeri inferiori alla media continentale. Tuttavia, ciò non dovrebbe farci ...