Addio al banchiere Fabio Gallia - ex ad di Bnl e Cassa depositi e prestiti

(Di martedì 7 maggio 2024) È scomparso all’età di 61 anni, manager e uomo di affari che ha guidato come amministratore delegato Bnl-Bnp Paribas dal 2008 al 2015 edal 2015 al 2018. Laureato in Economia all’Università di Torino, lascia la moglie e due figli. Nei sui 30 anni di carriera, iniziati in Accenture, è stato anche general manager di Fincantieri. Ora rivestiva l’incarico di consigliere nel board di Edison e senior advisor presso la Centerview Partners, banca di investimenti con sede a New York.ha iniziato in Accenture occupandosi di servizi di consulenza strategica e organizzativa. Nel 1990 è stato assunto da Ersel Asset Management Sgr, società di gestione del risparmio, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità prima di ...