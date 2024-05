A Palomonte il convegno sui tumori al seno - Massa | Prevenzione e gestione della malatti - così siamo accanto alle donne

Pistoia , 22 aprile 2024 – La campagna nazionale di prevenzione dei tumori al seno fa tappa a Pistoia . Il 23 aprile la Clinica mobile di Salute in Comune sarà a disposizione delle donne domiciliate o residenti a Pistoia . Si troverà in piazza Duomo ...

Rainbow conferma la straordinaria collaborazione con Komen Italia, iniziata nel 2021, e sarà presente anche quest’anno a Race For The Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai Tumori al seno nel mondo, dal 9 al 12 maggio al Circo Massimo ...

"Senologia al centro" riparte con il suo tour da Gallarate - "senologia al centro" riparte con il suo tour da Gallarate - La seconda edizione del progetto senologia al centro riparte nella provincia di Varese, i riflettori della prevenzione oncologica saranno accesi su Gallarate i prossimi 10, 11, 12 maggio in Via Verdi ...

Tumore al seno, OFI Lazio presente con stand espositivo a 25esima ‘Race for the Cure’ - Tumore al seno, OFI Lazio presente con stand espositivo a 25esima ‘Race for the Cure’ - La prevenzione può quindi fare la differenza: con la prevenzione primaria si potrebbe infatti ridurre di un terzo l’incidenza dei tumori del seno e con la diagnosi precoce, ovvero la prevenzione ...

‘Breasts’, la mostra che “mette a nudo” senza farci né santi né peccatori - ‘Breasts’, la mostra che “mette a nudo” senza farci né santi né peccatori - Grazie alla collaborazione con la Fondazione IEO-MONZINO di Milano, a cui sarà destinata una parte del ricavato delle vendite del catalogo, Breasts vuole sensibilizzare il pubblico verso la ...