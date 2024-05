Usa | debito ed inflazione - il gatto si morde la coda

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lo scontro sul tetto delUsa come si configura dalle notizie di stampa non sembra essere solo uno scontro politico come fu nel 2011 sotto la presidenza di Obama in cui solo all’ultimo minuto si scongiurò il temuto default, ma rappresenta di fatto una sorta di nemesi della politica economica e finanziaria americana troppo sopravalutata. Lo scontro sul tetto sembra sempre più una sorta di chewingum che viene stiracchiato con il rischio che si rompa il suo equilibrio complessivo. La situazione attuale si presenta profondamente diversa dai precedenti casi di rialzo del. Forse è necessario fare una sorta di cronistoria del rapporto delsia pubblico che familiare rispetto al pil che si muove sempre più lentamente di quanto non cresca ilpubblico. Peraltro in un contesto dove ...