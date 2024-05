Tuta - comoda o chic… ma sempre di tendenza

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nei corsi e ricorsi della moda, la jumpsuit torna a riprendersi la ribalta. Protagonista negli armadi delle vip qualche anno fa, nelle ultime stagioni aveva lasciato il posto alla più audace e sexy catsuit. In questa primavera latorna ad essere amatissima, sia nella versionee sportiva che in quella elegante e adatta alle serate mondane. Labianca tra le più amate Elisabetta Canalis in Alice and OliviaIl total white è amatissimo in questa stagione e labianca è un ottimo modo per acchiappare due trend con un outfit. Lo sa bene Francesca Fagnani che in tv indossa una jumpsuit candida Alberta Ferretti elegantissima ma con un tocco di stravaganza. Sulla stessa lunghezza d’onda Elisabetta Canalis, che sceglie un capo Alice + Olivia capace di valorizzare le sue gambe toniche grazie alla parte bassa ...