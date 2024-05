Correa il quinto attaccante dell’Inter? Si valutano due scenari ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 6 maggio 2024) Joaquin, in caso di mancata qualificazione in Champions League del Marsiglia, rientrerà alla base. L’Inter, come su richiesta di Simone Inzaghi, vuole cinque attaccanti in rosa. GLI? Il futuro diè ancora tutto da scrivere. In caso di vittoria dell’Europa League, il Marsiglia entrerebbe di diritto nella prossima Super Champions League e dunque anche il Tucu verrebbe riscattato. Si tratta di unoo abbastanza complicato. Infatti, i francesi giovedì dovranno vedersela contro l’Atalanta nel ritorno delle semifinali, dopo l’1-1 del Velodrome. E in caso di passaggio del turno, a Dublino affronterebbero la vincente dello scontro tra Bayer Leverkusen e Roma (con i tedeschi nettamente favoriti dopo il 2-0 dell’Olimpico). Dunque, l’Inter sta analizzando la situazione. Nel caso in cui, il Marsiglia ...