Bonus mamme lavoratrici | invio diretto dei dati e codici fiscali dei figli Ecco il servizio online

(Di lunedì 6 maggio 2024) E’lo strumento Inps con cui lemadri possono comunicaree codice fiscale dei/e, nell’ambito del2024. E’ stato ufficialmente diffusa con il messaggio Inps 1702 del 6 maggio, l’Utility EsoneroMadri, ed è raggiungibile direttamente dal sito Inps, solo dalle madri già registrate come beneficiarie dello sgravio contributivo.chi può utilizzarlo e come funziona. Indice2024: cos’è A chi spetta il...

Quando arriva la quattordicesima 2024, a chi spetta e come si calcola in busta paga o sulla pensione - Quando arriva la quattordicesima 2024, a chi spetta e come si calcola in busta paga o sulla pensione - Si avvicina il momento della quattordicesima 2024, la mensilità aggiuntiva che tra metà giugno e metà luglio verrà erogata a pensionati e a lavoratori ...

Nuovo Bonus assunzioni giovani under 35 nel 2024: come funziona - Nuovo bonus assunzioni giovani under 35 nel 2024: come funziona - Il nuovo bonus assunzioni giovani under 35 è un esonero pari al ... 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore. Ci sono però specifici limiti e regole da rispettare, ...

Assunzioni agevolate nel Sud: come cambiano gli incentivi - Assunzioni agevolate nel Sud: come cambiano gli incentivi - I nuovi bonus per le assunzioni da settembre non sostituiscono la Decontribuzione Sud, che però è in scadenza il 30 giugno: come si coordinano le due misure.