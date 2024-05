All’Ue serve intelligence economica La proposta di Duchâtel Institut Montaigne

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 6 maggio 2024) Soltanto tredici mesi fa il presidente francese Emmanuel Macron diceva a Politico, probabilmente per compiacere il leader cinese Xi Jinping al termine di una visita di Stato a Pechino, che l’Europa doveva ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti ed evitare di essere trascinata in un confronto su Taiwan. Un messaggio che però non sembra aver dato i frutti desiderati per Parigi. E così, oggi Macron vede Xi assieme a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea e gran sostenitrice della necessità di fare de-risking dalla Cina. A differenza del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che a Parigi, prima tappa del primo tour europeo di Xi dopo cinque anni (dopo tocca a Belgrado e Budapest) non è stato invitato. È in questo nuovo quadro che Mathieu, direttore degli studi internazionali dell’, ha lanciato ...