2 Maggio 2024 – Usa - duemila studenti americani arrestati nelle proteste filopalestinesi

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sono almeno 2mila le persone arrestate a seguito dellefilo palestinesi delle ultime settimane nei campus universitari Usa. A rilevarlo un conteggio effettuato dall’Associated Press. Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito “xenofobo” lo stretto alleato degli Stati Uniti, il Giappone, durante una raccolta di fondi a Washington. Il Presidente ha fatto l’osservazione, sostenendo che il Giappone, insieme a India, Russia e Cina, otterrebbero risultati migliori dal punto di vista economico se i Paesi abbracciasserormente l’immigrazione L’assemblea nazionale (An) dell’Ecuador ha approvato una legge sul controllo dello spazio aereo. L’iniziativa “si pone l’obiettivo di prevenire e controllare tutte le attività illecite commesse nello spazio aereo sovrastante terrestre, marittimo e insulare, in coordinamento con le istituzioni ...

Il governo guarda da vicino le Proteste che continuano a diffondersi tra le università italiana in segno di protesta per la guerra a Gaza (TUTTE LE NEWS LIVE): il 13 maggio si riunirà il Comitato per l'ordine e la sicurezza con la ministra per ...

Università: torna la protesta delle tende alla Sapienza, “in solidarietà con la Palestina” - Università: torna la protesta delle tende alla Sapienza, “in solidarietà con la Palestina” - "Dopo gli eventi avvenuti all’Università della Columbia anche l’Italia si mette in tenda, Roma risponde alla chiamata", dicono i collettivi ...

Georgia, continuano le proteste - Georgia, continuano le proteste - Continuano in Georgia e tra le comunità georgiane nel mondo le proteste contro la controversa legge sugli agenti stranieri, ribattezzata dai manifestanti "legge russa" voluta dal governo del Sogno Geo ...

Amsterdam, proteste per Gaza: sgomberato un presidio in Università, 125 arresti - Amsterdam, proteste per Gaza: sgomberato un presidio in Università, 125 arresti - Le forze dell'ordine hanno affermato che la loro azione si è resa "necessaria per ristabilire l'ordine", dopo che le proteste "erano diventate violente". Alcuni video mostrano gli agenti che ...