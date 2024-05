? LIVE! Salernitana-Atalanta 1-0 | Tchaouna sorprende la difesa nerazzurra e sblocca al 18?

(Di lunedì 6 maggio 2024)1-0 Marcatori: 18?(3-4-2-1): Fiorillo; Pasalidis, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric;, Vignato; Ikwuemesi. All. Colantuono A disp. Costil, Salvati, Zanoli, Manolas, Pellegrino, Legowski, Martegani, Sfait, Simy, Weissmann(3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Hien, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Miranchuk, Scamacca, Lookman. All. Gasperini A disp. Musso, Rossi, Comi, Djimsiti, Bonfanti, Bakker, Ruggeri, Adopo, Koopmeiners, El Bilal, De Ketelaere Arbitro: Feliciani Ammoniti: – Espulsi: – Note: – I gol 18? 1-0– Vignato con un anticipo di punta mette il francese in condizione di puntare l’uomo dalla destra entrando verso il campo e andare a concludere col sinistro rasoterra ...

Serie A, la MOVIOLA LIVE: il VAR convalida il gol di Tchaouna - Serie A, la MOVIOLA LIVE: il VAR convalida il gol di tchaouna - Si conclude in serata con due partite la 35esima e quartultima giornata di Serie A: alle 18 all`Arechi di Salerno va in scena Salernitana-Atalanta, alle 20.45 al.

LIVE TS - Salernitana-Atalanta: granata in vantaggio con Tchaouna! - LIVE TS - Salernitana-Atalanta: granata in vantaggio con tchaouna! - 18' tchaouna! SALERNITANA IN VANTAGGIO! Passaggio di Vignato per tchaouna sul filo del fuorigioco, il francese entra in area, salta De Roon e piazza il pallone nell'angolino con un tiro preciso.

LIVE TS - Salernitana-Atalanta: match iniziato in un clima surreale! - LIVE TS - Salernitana-Atalanta: match iniziato in un clima surreale! - 17:58 - Squadre in campo, Salernitana con completo nero con bordi granata, Atalanta con la casacca bianca. Pochissima gente sugli spalti e nessun coro dalla Curva Sud.