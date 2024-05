? LIVE! Salernitana-Atalanta 1-0 | inizia la ripresa - entrano Koopmeiner - De Ketelaere e Ruggeri

(Di lunedì 6 maggio 2024)1-0 Marcatori: 18? Tchaouna(3-4-2-1): Fiorillo; Pasalidis, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All. Colantuono A disp. Costil, Salvati, Zanoli, Manolas, Pellegrino, Legowski, Martegani, Sfait, Simy, Weissmann(3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Hien, Scalvini (46?); Hateboer, Pasalic, Ederson (46?s), Zappacosta; Miranchuk (46? De), Scamacca, Lookman. All. Gasperini A disp. Musso, Rossi, Comi, Djimsiti, Bonfanti, Bakker, Adopo, El Bilal Arbitro: Feliciani Ammoniti: Pasalidis (45?) per gioco falloso Espulsi: – Note: recupero tempo pt 2? I gol 18? 1-0 Tchaouna – Vignato con un anticipo di punta mette il francese in condizione di puntare l’uomo dalla destra ...

