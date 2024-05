? LIVE! Salernitana-Atalanta 0-0 | tante occasioni nerazzurre nel primo quarto d’ora

(Di lunedì 6 maggio 2024)0-0 Marcatori: –(3-4-2-1): Fiorillo; Pasalidis, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All. Colantuono A disp. Costil, Salvati, Zanoli, Manolas, Pellegrino, Legowski, Martegani, Sfait, Simy, Weissmann(3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Hien, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Miranchuk, Scamacca, Lookman. All. Gasperini A disp. Musso, Rossi, Comi, Djimsiti, Bonfanti, Bakker, Ruggeri, Adopo, Koopmeiners, El Bilal, De Ketelaere Arbitro: Feliciani Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Le grandi4? –spunto nerazzurro con Lookman che prova col destro: alto di poco. 7? – Miranchuk a lato di pochissimo sul suggerimento di Scamacca! Il sinistro del russo sfiora il palo alla destra di ...

LIVE TS - Salernitana-Atalanta: match iniziato in un clima surreale! - LIVE TS - salernitana-atalanta: match iniziato in un clima surreale! - 17:58 - Squadre in campo, Salernitana con completo nero con bordi granata, Atalanta con la casacca bianca. Pochissima gente sugli spalti e nessun coro dalla Curva Sud.

Serie A: Salernitana-Atalanta 0-0 DIRETTA e FOTO - Serie A: salernitana-atalanta 0-0 DIRETTA e FOTO - In campo salernitana-atalanta 0-0 DIRETTA per il primo dei due match dei posticipi del lunedì che chiudono la 35esima giornata. L'altro è Udinese-Napoli alle 20.45 ...

Salernitana-Atalanta, le ufficiali: Tchaouna dal 1'. La scelta di Gasp su Scamacca - salernitana-atalanta, le ufficiali: Tchaouna dal 1'. La scelta di Gasp su Scamacca - Primo posticipo del lunedì, salernitana-atalanta verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it Complici i pareggi di Bologna e Roma, l’Atalanta scende in campo nel primo… Leggi ...