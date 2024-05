VIDEO – Verona-Fiorentina 2-1 - Serie A | gol e highlights della partita

Gli Highlights e i migliori momenti di Treviso-Tortona, match della 30esima giornata di Serie A1 di basket 2023/2024. Treviso batte Tortona per 87-74. 27 i punti di Harrison e doppia doppia per Olisevicius (16-11). Per Tortona: 16 punti e 4 rimbalzi per Colbey Ross. The post Highlights ... Continua a leggere>>