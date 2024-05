Ternana-Catanzaro 1-0 | il gol di Distefano riaccende la speranza salvezza

(Di domenica 5 maggio 2024) Terni, 5 maggio 2024 – Latorna alla vittoria in casa dopo un mese e mezzo, battendo di misura il lanciatissimocon una splendida rete di Filippoche ha riacceso le speranze nelladelle fere, che potrebbe materializzarsi anche senza passare per i play-out. Il giovane attaccante di proprietà della Fiorentina è stato schierato da Breda titolare al fianco di Pereiro e la scelta è stata ripagata con la rete che ha fruttato tre punti d’oro. La svolta della partita si è compiuta al 34’ della ripresa, enon ha fallito la grossa opportunità capitatagli tra i piedi, depositando la palla in rete sul secondo palo con una conclusione in area dopo aver sfruttato la deviazione di un difensore, su un assist di Dionisi. Breda ha cambiato molto rispetto alla trasferta ...

