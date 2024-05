Premio Gentleman Serie A 2023 2024 - si vota! C’è uno dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 5 maggio 2024) Un giocatoreè tra i dieci calciatori in nomination per il. Si– Anche quest’anno verrà eletto il CalciatoreA. Fino al 10 maggio i tifosi potrannore sul sito www..it esprimendo la propria preferenza tra i dieci calciatori, selezionati dal Comitato organizzatore, che nel corso di questo campionato si sono contraddistinti per lealtà, rispetto e sportività dentro e fuori dal campo. Colui che riceverà più voti riceverà il. Di seguito i giocatori in ...