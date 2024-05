Motociclista di 22 anni sbanda e cade in curva ad Asso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024)(Como), 5 maggio 2024 – Undi 22è rimasto ferito questa mattina, in un incidente avvenuto adin via Monti dei Sera, frazione Mudronno, sulla strada provinciale che conduce verso Bellagio. La moto è caduta, forse uscendo di strada, in corrispondenza di una, sbalzando il conducente. L’incidente è avvenuto verso le 10.30: soccorso dal personale sanitario del 118, che era uscito in codice rosso temendo conseguenze molto più gravi, il ventiduenne è stato valutato e assistito sul posto, ma poi ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza la strada.