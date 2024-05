Milan-Genoa - al 77? la Curva Sud lascia San Siro per la protesta

L’accoglienza della curva Nord dell’ Inter per Francesco Acerbi durante la partita tra Inter e Napoli. I dettagli L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come la curva Nord dell’ Inter abbia accolto positivamente Francesco Acerbi dopo il caso razzismo scoppiato con Juan Jesus. Tutto ... Continua a leggere>>

Il Milan si prepara ad affrontare il Genoa in mezzo alle polemiche: la Curva Sud non sarà a San Siro in segno di protesta contro la società “Domenica contro il Genoa Curva Sud Milano ed AIMC non esporranno striscioni/bandiere/stendardi e si asterranno da qualsiasi forma di tifo“. Comincia così il ... Continua a leggere>>

Milan, contestazione della curva Sud contro la società: striscioni a San siro - È partita la contestazione nel corso del match contro il Genoa. I tifosi del Milan lanciano un messaggio inequivocabile alla società. Continua a leggere>>

Leao fuori con la curva: caos finale in Milan-Genoa - Un cambio che ha portato il Meazza a fischiare per via di una prova dell’ex Lille giudicata per nulla convincente. Il numero dieci rossonero a testa bassa ha così deciso di andare negli spogliatoi e ... Continua a leggere>>

Milan, fischi per Leao durante il cambio: la reazione - Le proteste, lo sciopero da parte della curva Sud, un match complicato a San siro. Sono ore di assoluta protesta per gli ultras del Milan, che hanno deciso di non. Continua a leggere>>