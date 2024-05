Media | Biden blocca invio armi a Israele

(Di domenica 5 maggio 2024) 17.58 L'amministrazionehato una spedizione di munizioni Usa in, la settimana scorsa. Lo riporta Axios, che cita due alti funzionari israeliani E' la prima volta che accade dal 7 ottobre, dopo l'attacco di Hamas.La decisione avrebbe sollevato preoccupazione nel governo israeliano. Axios ricorda cheè contestato in Usa da chi si oppone al sostegno incondizionato a.A febbraio,la Casa Bianca aveva chiesto garanzie sull'uso dellein conformità col diritto internazionale.A marzo,aveva dato assicurazioni.

