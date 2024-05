LIVE – Roma-Inter Women 2-3 | si riprende con i secondi 45?!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 5 maggio 2024)è l’incontro valido per l’ottava giornata della seconda fase di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadio “Tre Fontane” di2-3 48? Primo cartellino giallo della gara: ammonizione per Minami, entrata in ritardo su Bonfantini 46? INIZIA IL SECONDO TEMPO! Prima sostituzione per laalla ripresa: esce Pilgrim entra Giacinti 45+1? FINISCE IL PRIMO TEMPO 44? GOOOOOLL! Assist perfetto di Magull che questa volta lascia spazio a Bonfantini: meraviglioso pallonetto dalla distanza per l’attaccante italiana. 37? Pareggio della ...