Le pillole di Polly | recensione di Il quadrato dei sette di Laura Shepherd-Robinson

(Di domenica 5 maggio 2024) Fin da piccola, Red ha capito che nella vita bisogna soffrire, e tanto. I primianni della sua vita li ha trascorsi girando in lungo e in largo per la Cornovaglia con suo padre, George Decimo di Kernow; quando avevano fortuna, i due riuscivano a trascorrere la notte in qualche bettola fatiscente, con lenzuola di dubbia pulizia e piene di cimici. Altrimenti, si accontentavano di addormentarsi sul pagliericcio di qualche stalla gelida, magari all’insaputa dell’irascibile proprietario. Il fatto è che il padre di Red, di mestiere indovino, si comportava sempre come se fuggisse da qualcosa o, più probabilmente, da qualcuno, ed era forse per questo che non si fermava mai in un posto per più di qualche giorno. Eppure, in quei primi anni della sua infanzia Red, in qualche modo, era stata serena, perché aveva vissuto tante avventure e soprattutto perché era stata con il ...