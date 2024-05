I migliori SSD esterni

(Di domenica 5 maggio 2024) Gli SSD (Solid State Drive)sono prodotti sempre più diffusi sul mercato. Accessori utili per memorizzare ogni tipo di dati come file di backup del nostro computer, foto, video, documenti, programmi, giochi, film e anche la nostra musica preferita. Prodotti che non necessitano di...

Chiesa, sondaggio Bayern e rinnovo Juve: gli scenari e il fattore allenatore - In 10 giorni giocherà due volte all'Olimpico, stadio in cui si è infortunato: cerca i gol per il contratto e la spinta in ottica azzurra ... Continua a leggere>>

F1 | Red Bull RB20 più aperta: serve più smaltimento del calore - La Red Bull è in pole position per il GP di Miami, ma Max Verstappen non ha la sensazne di poter contare su una superiorità devastante come in altre occasioni. Charles Leclerc in qualifica è arrivato ... Continua a leggere>>

Inter, le pagelle degli esterni dello Scudetto: Darmian non delude mai, Dumfries finisce male, Dimarco certezza assoluta… per un’ora - I nerazzurri hanno messo ormai da diversi giorni in cassaforte la conquista del ventesimo Scudetto della storia del club; i voti dei laterali. DUMFRIES 6,5: parte come titolare e finisce come riserva ... Continua a leggere>>