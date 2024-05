Cane rubato a Bologna e ritrovato ad Ancona grazie ai social

Firenze, 9 aprile 2024 – Per Andrea Degl’Innocenti e Silvia Bartolozzi una passeggiata col proprio cane in una tiepida domenica pomeriggio è diventata un incubo. "Abbiamo camminato a lungo alla mostra al Giardino Corsini col nostro Neo, un Jack Russell di 13 anni (in foto con Andrea) – racconta ... Continua a leggere>>

I ladri rubano in un'abitazione in pieno giorno e uccidono il cane a calci. È successo a Serle, comune della Valle Sabbia in provincia di Brescia, nella mattinata di lunedì 25 marzo. Una delle vittime del furto ha diffuso questo messaggio sui social: "Ladri, vandali, incivili: non so come... Continua a leggere>>