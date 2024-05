Ballardini | Spirito e generosità Presentato all’Inter una squadra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 5 maggio 2024) L’allenatore del Sassuolo Davideha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 della vittoria ottenuta ai danni dell’Inter nella serata di ieri in casa al Mapei Stadium. SUCCESSO – Il Sassuolo ha battuto ancora lanerazzurra e si conferma la bestia nera anche nella stagione della seconda stella. Non c’è scampo per Simone Inzaghi, che si dice rammaricato per il risultato di 1-0 maturato nel match. Davideinvece commenta in questo modo: «Abbiamo ottenuto punti importanti, ma più importante ancora è stata la prestazione. La voglia, l’atteggiamento, lo, la, la voglia proprio di faree di presentaresempre una. L’Inter doveva superare sempre una, questa sera si è ...