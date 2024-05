Un Sassuolo traballante sfida l’Inter | solo un ex dal 1? - due in dubbio ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 4 maggio 2024) Questa sera ilper cercare l’impresa. Ballardini, penultimo in classifica, ha ancora due dubbi e si affideràad un ex nerazzurro. L’altro in panchina. ULTIME ? Verso-Inter, match valevole per la trentacinquesima giornata di campionato. I neroverdi con l’acqua alla gol provano a fare l’impresa, così come hanno fatto all’andata. Il, infatti, resta l’unica squadra ad aver battuto in campioni d’Italia in questa stagione. Era fine settembre, i neroverdi erano a centro classifica e soprattutto avevano un altro allenatore: Alessio Dionisi. Ma sembra ormai un’era fa. Ora ilè penultimo e ad un passo dalla Serie B dopo 11 di paradiso in massima serie. In vista del match del Mapei, dovescenderà in ...