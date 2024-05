Un Bologna che non decolla mai Saelemakers non trova la posizione Inedita serata storta per Fabbian Aebischer l’unico a creare pericoli

(Di sabato 4 maggio 2024) Posch 5,5 In appoggio alla manovra se la cava, ma nel primo tempo troppe incursioni dal fondo sulla mattonella che lui dovrebbe presidiare. Poi poco altro. Lucumi 6 Zapata è lo spirito Toro che carica a testa bassa, ma nel derby colombiano il rossoblù non soccombe. Duro come l’acciaio riesce quasi sempre, con le buone e con le cattive, a sventare la minaccia. Nella ripresa perde un pallone complicato, ma poi recupera bene. Calafiori 6,5 Al 17’ si fa rubare tempo eda Sanabria, che sfruttando il vantaggio lo anticipa e colpisce di testa la traversa. Bravo al 39’ a murare la conclusione di uno scatenato Zapata. In mezzo il lavoro di regista aggiunto, con idee però più confuse del solito. Ruggente nell’incursione d’attacco all’85’. Kristiansen 5,5 Svagato e poco applicato, si prende i rimbrotti di Thiago e del suo compagno Lucumi quando perde un pallone per ...

Le prime pagine dei Quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 4 marzo 2024. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato Continua a leggere>>

blitz di un gruppo di anarchici della rete No Cpr (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) all’aeroporto di Malpensa . Nel pomeriggio del 20 marzo attivisti legati al cento sociale milanese Galipettes sono riusciti a eludere i controlli di sicurezza e ad arrivare sin davanti ad un aereo della Royal ... Continua a leggere>>

Farinetti tenta il rilancio di Fico, il parco del cibo mai decollato - Il progetto di restyling non è ancora stato presentato al Comune ma si parla di attrazioni e di interventi immobiliari per vivacizzare l’area. Obiettivo: portare a bologna 2 milioni di visitatori l’an ... Continua a leggere>>

Torino-bologna 0-0, cronaca e tabellino: poche emozioni nell’anticipo di Serie A - Il Torino pareggia contro il bologna per 0-0 in un match con poche emozioni: cronaca e tabellino dell’anticipo di Serie A ... Continua a leggere>>

Serie A, Torino-bologna 0-0: gli emiliani vanno a +5 dalla Roma - Le due squadre non si fanno male. I granata creano più occasioni ma non riescono a portare i 3 punti a casa. La formazione di Thiago Motta guadagno un punto in classifica e allunga su i giallorossi ... Continua a leggere>>