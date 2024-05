Super Concorso all’Azienda Zero di Padova | 43 Posti a Tempo Indeterminato

(Di sabato 4 maggio 2024) L’Aziendadiè sempre molto attiva nel reclutamento di personale sanitario, ed oggi si conferma tale con un Maxiper l’assunzione di 43 figure professionali con contratto di lavoro a. I Bandi disono consultabili e scaricabili su questo link: inoltre ricordiamo che per inviare la domanda dal 2024 Aziendaaccetta solo SPID o CIE. Come sono distribuite le Assunzioni Queste 43 assunzioni sono divise in 4 procedure concorsuali distinte, che vedremo nel dettaglio qui sotto. Tutte comunque hanno la scadenza fissata per l’invio delle domande al 9 Maggio 2024. Bando n. 1:Pubblico per Dirigente Medico in Neuropsichiatria Infantile Numero di: 24 Tipo di contratto: ...

Sappiamo bene quanto siano rilevanti i Concorsi emessi dall’ Azienda Zero di Padova , e questo non è da meno, dato che si tratta un’opportunità rara dal punto di vista lavorativo. L’ Azienda Sanitaria veneta ha infatti indetto ben due procedure concorsuali volte al reclutamento di Farmacisti e di ... Continua a leggere>>

Uova dipinte per le celebrità - Paola Matteuzzi ha ricevuto il sesto premio al concorso nazionale Ovo Pinto a Civitella del Lago, per un uovo decorato con il volto di Mina. Il suo talento è stato riconosciuto anche da Papa Francesco ... Continua a leggere>>

concorso Azienda zero Piemonte per 2 posti da dirigente medico: requisiti e come fare domanda - concorso Azienda zero Piemonte per 2 posti da dirigente medico: requisiti, modalità e termini per l'invio della domanda. Continua a leggere>>

Londra, via libera al grattacielo a zero Emissioni di Foster - leggi anche Foster vince il concorso per la nuova Stazione Centrale di Stoccolma ... tra i quali la piantumazione di oltre 100 nuovi alberi, il grattacielo a zero emissioni di carbonio di Foster + ... Continua a leggere>>