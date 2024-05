Scherma - nove spadisti azzurri qualificati per il tabellone principale

(Di sabato 4 maggio 2024) Sarannogliper ildel Grand Prix di spada maschile in corso di svolgimento a Calì. Solamente Davide Di Veroli e Federico Vismara, grazie alla loro posizione nel ranking mondiale, erano già certi di essere presenti agli assalti di domani. A loro si sono aggiunti dopo la fase a gironi Enrico Piatti, Marco Paganelli, Simone Mencarelli e il rientrante Gabriele Cimini, con i primi due perfetti con sei vittorie in altrettanti assalti. Per Mencarelli e Cimini, invece, record di 5-1, ma comunque accesso immediato al. Dagli assalti preliminari hanno centrato la qualificazione Valerio Cuomo, Giulio Gaetani e Andrea Santarelli; mentre non sono stati eliminati Gianpaolo Buzzacchino, Dario Remondini e Francesco ...

