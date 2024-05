Satriano fa 90? col Brest | piano piano verso la storia Pari Nantes

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilha pareggiato 0-0 in casa contro il. Il centravanti, in prestito dall’Inter, ha giocato novanta minuti senza uscire. SOLO? Ilsi gioca in queste ultime partite di Ligue 1 si gioca un clamoroso posto in Champions League. Oggi è ospite ildi Kombouare. La squadra di Roy è terza a quota 56 punti e a cinque punti di lunghezza dal Nizza quinto. Ava in scena un match molto equilibrato. In campo anche il giovane uruguaiano Martin, ormai sempre più titolare nella squadra francese. Ci prova di più la squadra ospite, che si avvicina più volte alla ricerca del vantaggio, ma non riesce a infilare Bizot. Il match termina 0-0 dopo 5? di recupero: pertutta la partita in ...

