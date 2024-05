Sassuolo-Inter oggi in tv | canale - orario e diretta streaming Sky e Dazn Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la trentacinquesima giornata di. Ultima spiaggia per i neroverdi, distanti 5 punti dalla salvezza ma in crisi nera, come dimostra il sonoro 5-1 subito a Firenze. L’, di contro, ha già vinto il campionato ma Inzaghi potrebbe dar spazio a qualche seconda linea con grande voglia di fare bene. Nerazzurri ampiamente favoriti, ma guai a sottovalutare ile la sua forza della disperazione. La sfida è in programma, sabato 4 maggio alle ore 20:45.televisiva Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, ma anche insu Sky Go e NOW, oltre che su. SportFace.