Sassuolo-Inter 1-0 al 45? | Laurienté sblocca - Lautaro Martinez va vicino!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 4 maggio 2024) Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di, sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara.1-0 CLIMA CALDO –si apre in un Mapei Stadium caldissimo, con i tifosi nerazzurri che continuano a sostenere la propria squadra anche in trasferta e con il tricolore già cucito al petto. Dopo i primi dieci minuti di studio delle due squadre, la sfida della trentacinquesima giornata inizia ad accendersi sul campo. Al 16? Emil Audero, alla sua terza da titolare in Serie A, devevenire con decisione sulla conclusione precisa di Luca Lipani. L’risponde immediatamente al ...