Playoff di A2 - su il sipario Urani - che debutto a Verona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Inizia oggi l’avventura neiper il campionato di Serie A2. Due tabelloni da 8 squadre per le due promozioni nella massima serie della prossima stagione. Sarà l’a Milano la prima lombarda ad iniziare visto che già questa sera alle ore 20.30 inizia la sua seri dei quarti di finale sul campo di. I milanesi della Wegreenit hanno chiuso la fase ad orologio con tre partite tutte decise all’ultimo tiro e proprio ahanno vinto la gara dopo un supplementare per 89-93. In questo caso si riparte da zero, però i Wildcats sanno che l’impresa è possibile. Dovranno provare a ribaltare il fattore campo visto che prime due partite si giocheranno in Veneto (Gara 2 è prevista lunedì 6 alle 20.30), poi la serie si sposterà all’Allianz Cloud giovedì 9 sicuramente per gara 3, mentre l’eventuale quarta partita ...