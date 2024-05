Pallamano serie a bronze Il Prato vuole il bis a Monteprandone

(Di sabato 4 maggio 2024) Una trasferta per lain cui provare a tornare a vincere. La squadra allenata da Massimo Di Vita oggi è di scena sul campo del, formazione con la quale condivide l’ultima posizione nella classifica poule promozione del campionato dimaschile. L’avversario è l’unico che finora i pratesi hanno battuto in questa fase finale del torneo, valido per la promozione nella seconda divisione nazionale. Nel match d’andata, disputato a, bomber Liccese e compagni erano riusciti ad imporsi per 32-29. Un successo bis contro gli ascolani sarebbe importante anche per mantenere viva la possibilità di scalare qualche posizione in classifica, anche se il discorso promozione sembra ormai sfumato. Ail match inizia alle 18. Le ...

Le ragazze di Fradi soffrono nel primo tempo, ma nella ripresa chiudono i conti, regalandosi il biglietto per le Final i Chiaravalle , 21 aprile 2024 – Era l’ultimo scoglio da affrontare per conquistare le Final 6 promozione previste a metà maggio a Chieti e la Publiesse Pallamano Chiaravalle non ha ... Continua a leggere>>

Sconfitta di misura (31-33) per la Pallamano Prato nella prima giornata di ritorno della poule promozione. Come era successo all’andata, la squadra allenata da Massimo Di Vita è stata battuta nuovamente dal San Vito Marano, che grazie ai due punti conquistati conserva la seconda posizione. I ... Continua a leggere>>

pallamano. Chiaravalle donne chiude in testa - Chiuso il campionato di A2 femminile con Chiaravalle che conclude al primo posto in attesa delle Final 6 per la promozione in A1. A2 femminile, 5^ e ultima giornata: Marsala-Publiesse Chiaravalle 18-5 ... Continua a leggere>>

pallamano, i convocati dell’Italia per il doppio confronto decisivo contro Montenegro per la qualificazione ai Mondiali - Si avvicina il momento della verità per la Nazionale italiana maschile di pallamano, che si appresta ad affrontare settimana prossima il terzo e ultimo turno di qualificazione alla fase finale dei ... Continua a leggere>>

Serie A Bronze. La pallamano prato si arrende a San Vito - La pallamano prato perde di misura contro il San Vito Marano (31-33) nella poule promozione. Resta all'ultimo posto in classifica, mentre il San Vito Marano si conferma al secondo posto. Prossimo matc ... Continua a leggere>>