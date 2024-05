Owlet annuncia la certificazione medica europea di Dream Sock ?

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 4 maggio 2024) I genitori avranno presto accesso adicon il marchio CE dinei mercati europei LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)– QuestaUE per dispositivi medici arriva a seguito di due autorizzazioni alla commercializzazione della U.S. Food and Drug Administration (la “FDA”), per, con nuova tecnologiada banco per neonati in salute, senza prescrizione, BabySat ?, un pulsossimetro con obbligo di prescrizione, progettato per l’uso con bambini che presentano una patologia preesistente. “La nostra missione di essere presenti per ogni genitore e ogni neonato diventa ancora di più realtà grazie alla...