Lazio fermata dal Monza al 90? Djuric infrange i sogni di Tudor

(Di sabato 4 maggio 2024) Lapareggia con il risultato di 2-2 contro il. Igorsi ferma e vedersi iper la rincorsa alla Champions League. NIENTE CHAMPIONS – Lapareggia a, 2-2 all’U-Power Stadium. Apre la rete iniziale di Ciro Immobile al minuto 11, ma nella ripresa i biancocelesti sbagliano tanto palla al piede lasciando spazi importanti ai brianzoli. Finisce inoltre in anticipo la partita di Mattia Zaccagni, a rischio doppia ammonizione e sostituito alla mezz’ora del primo tempo. Ha pareggiato i conti Milandopo una super parata di Christos Mandas sul colpo di testa di Matteo Pessina. All’84’ un completo disastro di Donati ha lasciato libertà a Matias Vecino, l’ex Inter, di segnare praticamente a tu per tu con Michele Di ...

