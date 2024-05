L’APPUNTAMENTO La grande festa dell’Academy

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) È tempo di festeggiamenti all’interno della famiglia nerazzurra. L’academy del Pisa Sporting Club è pronta alle celebrazioni organizzate in occasione dell’ultima gara casalinga della prima squadra nel campionato cadetto. Domani pomeriggio, durante l’intervallo della sfida contro il SudTirol, alcuni rappresentanti della Scuola calcio del Pisa Sporting Club assaggeranno il prato dell’Arena Garibaldi, vivendo di fronte a migliaia di spettatori il suggello della loro stagione sportiva sfidandosi in mini partitelle. Un riconoscimento che il Pisa Sporting Club ha voluto riservare alle più giovani speranze del vivaio nerazzurro e ai loro istruttori che saranno i protagonisti principali del cosiddetto "Half Time Show "dell’Arena e sicuramente riceveranno il giusto tributo di applausi da parte di tutto il pubblico presente. A rendere ancora più coinvolgente l’iniziativa della società di via ...