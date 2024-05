La Corsa Rosa ? - Il Giro d' Italia 2024 in Diretta Integrale su Warner Bros Discovery Eurosport

(Di sabato 4 maggio 2024) DALLA GRANDE PARTENZA DI SABATO 4 MAGGIO ALL’ULTIMO TRAGUARDO ROMANO DI DOMENICA 26, ILD'È INSU.CON ALBERTO CONTADOR INVIATO SULLE STRADE DELLAE I COMMENTI ESCLUSIVI DI DANIEL OSS, PHILIPPE GILBERT E ROBBIE MCEWEN. ILD'DÀ IL VIA A UNA SPETTACOLARE ESTATE DI CICLISMO SUI CANALI E LE PIATTAFORME DI, DAL TOUR DE FRANCE IN, ALLA VUELTA DI SPAGNA IN ESCLUSIVANA, CON LE GARE OLIMPICHE DI PARIGI.Scatta sabato 4 maggio dall’elegantissima reggia sabauda di Venaria ...

Il Giro d'Italia 2024 , edizione 107, scatta oggi 4 maggio da Venaria Reale per concludersi dopo 21 tappe e tre settimane a Roma il prossimo 26 maggio. Favorito assoluto, Tadej Pogacar, tra gli italiani occhi puntati sul giovanissimo Tiberi. Diretta TV e streaming in chiaro sulla Rai, a pagamento ... Continua a leggere>>

Giro d’Italia 2024 streaming e diretta tv: dove vedere le tappe della corsa rosa Da sabato 4 a domenica 26 maggio va in scena il Giro d’Italia 2024 con la sua 107esima edizione: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 ... Continua a leggere>>

Gaza, media: “Progressi nei negoziati, accordo per il ritiro di Israele dalla Striscia in cambio degli ostaggi”. Ma da Tel Aviv smentiscono - “ Ci sono progressi significativi ” nei negoziati in corso al Cairo tra Hamas e Israele sulla proposta di cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi a Gaza. Lo ha reso noto l’emittente egiziana Al-Q ... Continua a leggere>>

Continental è Top Sponsor del Giro d'Italia - Cattaneo: "Entusiasti di essere qui con nostri prodotti di punta. Giro è festa popolare" ... Continua a leggere>>

LEGA CICLISMO. IL SALUTO DEL NUOVO PRESIDENTE PELLA AL GIRO D'ITALIA - Nel giorno della partenza del Giro d'Italia, il mondo del ciclismo è in lutto per la scomparsa di Imerio Massignan. Nato nel 1937 in provincia di Vicenza ma residente in provincia di Alessandria, ... Continua a leggere>>