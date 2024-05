Il Monza ha un trend da invertire Palladino | Meriteremmo più punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Barcellona è la meta europea tra le più romantiche del caIcio: Maurizio Sarri, per esempio, sognava di giocarvi in Champions League con la sua Lazio qualche mese fa. Per il, invece, è diventato il nuovo punto di partenza dalla sfortuna che ha colpito prima Caprari, quindi Izzo, fino a Ciurria. Tre degli elementi più importanti del primodi, che per motivi diversi sono dovuti ripartire dalla clinica del professor Ramon Cugat. La notizia dell’"intervento di artroscopia diagnostica al ginocchio destro, con riscontro di lesione menisco laterale e conseguente sutura meniscale" per Ciurria, Raffaelela commenta così: "il calcio sarebbe più bello se non ci fossero infortuni, ma fanno parte dello sport e del nostro lavoro", facendo trasparire il suo lato da sognatore che continua a dargli ...