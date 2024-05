Ho votato Berlusconi La versione di Monti | Mi ha chiesto di fare il capo del centrodestra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Una volta haSilvio. E per qualche momento, Marioha addirittura rischiato di diventare il nuovo leader del, proprio su richiesta del Cav che aveva appena sostituito a Palazzo Chigi. Questa è ladel Professore, premier in una tra le fasi più convulse della storia politica italiana dalla fine del 2011, in piena crisi economica, a inizio 2013. Era il governo dei tecnici, quello di Elsa Fornero al Welcon la famigerata riforma delle pensioni lacrime e sangue (lacrime della ministra ma soprattutto sangue degli italiani, esodati in prima fila, che hanno pagato di tasca loro i tagli draconiani alla spesa pubblica). Intervistato dal Corriere della Sera,nega con forza la tesi del "golpe europeo" ("Non lo pensava ...