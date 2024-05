Ho scoperto foto mie su Wikifeet - la Wikipedia per i feticisti dei piedi | la rivelazione della candidata alle europee Alessia Morani

(Di sabato 4 maggio 2024)al Parlamento europeo per il Pd ed ex sottogretaria di Stato per lo Sviluppo economico durante il governo Conte, tutto si immaginava fuorché di finire tra le grinfie deidel piede. Invece, suo malgrado, hadi essere presente su, una piattaforma online dedicata agli amanti deidove vengono raccolte e condivisedeidi personaggi famosi. Un vero e proprio database in cui gli utenti hanno la possibilità di caricare e consultare queste immagini, commentarle, e valutarle in base alla loro attrattiva. A raccontarlo è lastessa durante un’intervista di Giorgio Lauro a Un Giorno da Pecora su Radio1. «Ieri sera hodi ...

... candidata al Parlamento europeo per il Pd ed ex sottogretaria di Stato per lo Sviluppo economico durante il governo Conte , tutto si immaginava fuorché di finire tra le grinfie dei feticisti del ... Continua a leggere>>

... candidata al Parlamento europeo per il Pd ed ex sottogretaria di Stato per lo Sviluppo economico durante il governo Conte , tutto si immaginava fuorché di finire tra le grinfie dei feticisti del ... Continua a leggere>>