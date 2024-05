Grammatica | Ravenna - batti l’Imolese | Il ricorso? Il Forlì non si darà per vinto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Andreasuona la carica. Il ds giallorosso ha fatto le carte a-Imolese di domani, alle 15, al Benelli, ultima gara di ‘regular season’, lasciando aperte tutte le possibilità. Compresa quella della festa. Che, invece, se dovesse farla il Carpi, sarà ‘velata’ dalla prospettiva deldel, che partita sarà? "In ogni caso è una partita che, per noi, può valere la promozione". Di mezzo c’è. "Incontriamo una squadra che ha una identità ben precisa, con una età media bassa. Dal punto di vista dell’agonismo, potrà metterci in difficoltà". Come la state preparando? "Come un evento. Del resto è una gara determinante. L’esito complessivo del campionato non dipende più solo da noi, però, di fatto, può regalarci ancora la promozione in ...