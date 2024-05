Fiorentini - prestazione da record sui 400 piani

(Di sabato 4 maggio 2024) Colpo grosso di Zoeal 45° trofeo della Liberazione di Modena. L’allieva dell’Atletica 85 Faenza ha corso i 400in 55’’90 (argento), primato personale e la miglioreitaliana U18 stagionale. Al 29° trofeo Titano di San Marino il sodalizio si è presentato con 27 atleti e 7 staffette 4x100m. Nel lungo, bronzo per Arianna Marocchi con 5,39 e successo della staffetta allieve (Giorgia Battilani, Matilde Argnani, Sarah Bagnaresi e Zoenella foto). Ai provinciali ragazzi e cadetti di Forlì, Maia Minardi ha vinto l’oro nel disco cadette superando i 26m; Briseide Ghetti ha vinto la gara del peso con 6,75m; Happyness Chukwueloka è argento sui 300m con 44’’7; Anna Paganelli oro nel lungo con 4,32m; Matteo Valenti oro nell’alto con 1,10m. Gloria Venturelli ha vinto invece la 10km master su ...

