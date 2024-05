Dentro la partita Ai gialli manca un punto per evitare i playout I lariani vogliono vincere e festeggiare la A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Dal Como al Lecco. Un finale di manzoniana memoria per il Modena, che domani comincerà questo finale di campionato ospitando i biancazzurri al Braglia, con l’obiettivo di staccare definitivamente il pass per una salvezza diretta che, se non è già in cassaforte, poco ci. Proprio quel ‘poco ci’ che un attimo turba il sonno dell’ambiente canarino, dalla società ai tifosi: quello che serve è ormai noto, leggi un solo punticino, ma è anche vero che va comunque portato a casa, magari già nella sfida di domani con il Como. La truppa comasca sta già cominciando ad assaporare il gusto dolcissimo della promozione nella massima serie, e potrebbe festeggiarla aritmeticamente vincendo al Braglia, per il giubilo dei tanti tifosi che, non potendo venire in massa alle nostre latitudini per il noto divieto alla trasferta, si piazzeranno davanti ai diversi ...