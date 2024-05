Blacks - voglia di Libertas È una finale anticipata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Il grande giorno è finalmente arrivato. Alle 20.45 al PalaMacchia di Livorno si alzerà il sipario sul quarto ditra Akern, match che si giocherà in un palasport tutto esaurito con tremila tifosi sugli spalti. La cornice non potrebbe essere delle migliori per quella che gli addetti ai lavori definiscono come una sorta di, dato che entrambe erano partite in estate con i favori del pronostico. Lali ha mantenuti chiudendo al secondo posto, mentre Faenza ha conquistato i playoff alla penultima giornata dopo un’annata ricca di alti e bassi, ma da oggi il passato non conta, perché nella post season tutto si azzera. "Saranno playoff anomali – afferma coach Luigi Garelli - perché per la prima volta c’è stata una sosta tra la fine della ...