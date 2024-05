Basket Serie A Priftis non si fida di Sassari | Giocheranno una partita seria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Coach, controc’è in palio il quinto posto in classifica: che tipo disi aspetta? "Da quandoha una nuova guida tecnica (via Piero Bucchi dentro Nenad Markovic, ndr) è diventata più forte e compatta e, di fatto, ha cambiato marcia. La dimostrazione la danno anche alcune vittorie contro grandi squadre come Virtus e Brescia. Insomma non sarà facile vincere in casa loro". Un fattore decisivo però potrebbero essere le motivazioni: il Banco di Sardegna è salvo, ma non può raggiungere i playoff. Insomma, non hanno più nulla da chiedere a questo campionato… "Sì, questo è vero, ma sappiamo con certezza che vogliono chiudere al meglio la stagione davanti al proprio pubblico (l’ultima, pesante, sconfitta interna con Varese non è andata giù al presidente Sardara che ha strigliato la squadra, ...