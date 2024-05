Zucman | I 400 più ricchi d’America tassati meno della metà della popolazione più povera E’ ora di correggere il sistema

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dalle colonne del New York Times, il più importante quotidiano americano, l’economista Gabrieltorna ad invocare un ripensamento delfiscale statunitense (e non solo). Un prelievo maggiore a carico dei piùed un’azione redistributiva più incisiva da parte dello Stato. E lo fa partendo un grafico sorprendente, da cui emerge come da qualche anno e per la prima volta nella storia, l’aliquota effettiva a cui sono sottoposti i 400 contribuenti piùsia più bassa di quella che grava su chi ha redditi al di sottomedia. Per i primi è del 23%, per i secondi del 24%. Se per i cittadini con redditi sotto la media questa aliquota è sempre oscillata tra il 22% (nel ...